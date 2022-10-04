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  4. Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."

Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."

04.10.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye, müzisyen Onur Şener'in solistlik yaptığı eğlence mekanında istek şarkıyı söylememesi üzerine canice katledilmesini konuşuyor. Herkesin yüreğini sızlatan detayların geldiği olayda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından flaş bir açıklama yapıldı. Vahşi cinayetle alakalı şüphelilerden İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp tutuklanmıştı. Bakanlık Karakaş ve Gündüz'ün kamu görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. TUSAŞ ise Soyalp'in iş akdinin feshedildiğini bildirdi.

Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."

Son dakika haberi: Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana gelen korkunç cinayet tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. 45 yaşındaki solist Onur Şener, kendisinden istenilen şarkıyı söyleyemeyeceğini belirtmesi üzerine çıkan kavgada kesici aletle vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanmış ve müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası 5 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp tutuklanmıştı. Canice işlenen cinayette peş peşe flaş bir gelişmeler yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada "Yazılı ve görsel basın yayın organlarında yer alan ve Ankara’da gerçekleşen asayiş olayı ile ilgili olarak; olayda isimleri geçen İlker Karakaş ve Ali Gündüz 2012 yılında KPSS ile Bakanlığımızca gerçekleştirilen yazılı/sözlü sınav sonuçlarına göre iş müfettişi yardımcısı olarak kamu görevine atanmışlardır." denildi.

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"KAMU GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR"

Öte yandan açıklamada "İş Müfettişi kadrosunda bulunan adı geçenlerin herhangi bir idari görevi bulunmamakta olup devam eden adli süreç dışında Bakanlığımızca da gerekli tahkikat ivedilikle başlatılarak ilgililer kamu görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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TUSAŞ ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARILDI

Türkiye'nin konuştuğu cinayette bu önemli gelişmenin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'den (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre Ankara'da müzisyen Şener'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda isimi geçen Soyalp, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından işten çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
kamu görevi neidr ya, işçimi memur mu polismi asker mi sağlık personeli mi tapu kadastro cu mu maliyeci mi ne bu kamu görevlisi arkadaş neden açıklamıyorsunuz
yoo gerek yoktu ya bence gorevden almaya kac bakan kac kisinin olumune sebep oluyor da gorevden alinmiyor bu mu kaldi
daha beteri olacak

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