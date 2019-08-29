Son dakika: 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı

2019 KPSS sonuçları açıklandı. ÖSYM, KPSS sonuçlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) giriş sonuç sayfasından duyurdu. Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 12.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak ulaşabilecekler. İşte ÖSYM 2019 KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı... ÖSYM'DEN KPSS AÇIKLAMASI



ÖSYM'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde: 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşen 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ve 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait maddi analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri yapılmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiştir. 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Alan Bilgisi Sınavı 3. Oturumuna (Pazar Sabah) ait Temel Soru Kitapçığında yer alan Muhasebe Testindeki 30 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup iptal edilen soru değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle değerlendirme işlemler tamamlanmıştır.

KPSS İTİRAZLARI NASIL YAPILACAK?

2019 KPSS'ye itiraz edecek olan adayların öncelik olarak ÖSYM ile yazışma yapması gerekmektedir. Yapılan bu yazışmada ise genel amaçlı dilekçe örneği kullanılacaktır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın dilekçesinde talebini açıkça belirtmesi ve üzerindeki bütün bilgi ve alanlarının doldurulması zorunludur. Bilgi alanları eksik olan dilekçeler ile ne talep edildiğinin açıkça belirtilmediği dilekçeler işleme alınmaz. Adaylari dilekçelerinin aslını ÖSYM'ye ulaştırmalıdır. Faks veya e-mail yoluyla ÖSYM'ye ulaştırılan dilekçeler işleme alınmaz. Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir. Adaylar, evrak referans numarasını, T.C. kimlik numaralarını ve şifreleri ile ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilmektedir. İPTAL SORUDAN PUAN YOK



9 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6774 sayılı yasadaki değişiklikler KPSS için de geçerli. Buna göre ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda sorular iptal edilirse bunlar değerlendirme dışı bırakılacak, geçerli sorunların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Eski sitemde iptal edilen soru olduğunda bunları adayların tümü doğru yapmış kabul edliyordu.

KPSS HAKKINDA



2019 Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik (2019-KPSS) , sadece A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için yapılacaktır. Bu Kılavuz, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar" hükümlerine göre düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.