Son dakika: 2019 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Y\u00fcksek \u00d6\u011fretim Kurumlar\u0131 S\u0131nav\u0131 (YKS) ek yerle\u015ftirme sonu\u00e7lar\u0131 \u00d6SYM taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131kland\u0131. Sonu\u00e7lar \u00d6SYM'nin internet sitesinden eri\u015fime a\u00e7\u0131ld\u0131. \nSonu\u00e7lara ula\u015fmak i\u00e7in t\u0131klay\u0131n\u0131z...Gece kul\u00fcb\u00fcnden eve giderken ya\u015fand\u0131! Olanlara dayanamad\u0131Mektebim Koleji'nden \u00f6\u011fretmenlere yat\u0131r\u0131m\u00d6\u011frencilerin yapt\u0131\u011f\u0131 roket ve S\u0130HA TEKNOFEST\u2019te finalist oldu
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