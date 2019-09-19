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Son dakika: 2019 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

EĞİTİM HABERLERİ  | 19.09.2019 14:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

Son dakika: 2019 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Sonuçlara ulaşmak için tıklayınız...

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