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Son dakika! 2019 YKS tercih sonuçları sorgulama sayfası açıldı

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.08.2019 12:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre merakla beklenen 2019 YKS tercih sonuçları açıklandı.

Son dakika! 2019 YKS tercih sonuçları sorgulama sayfası açıldı

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS tercih sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

ÖSYM'nin açıklaması ile Üniversite adayları merakla bekledikleri yerleştirme sonuçlarını öğrenmeye başladılar. Aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz ÖSYM'nin resmi YKS sınav sonucu sorgulma sayfasına T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yaparak tercihleriniz arasından bir üniversiteye yerleşip yerleşemediğinizi öğrenebilirsiniz.

YKS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

YKS KAYIT TARİHİ

YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak.

ÜNİVERSİTEYE KAYITTA GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri.

YKS TERCİH SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçların açıklandığı günden itibaren 10 gün içinde genel amaçlı dilekçe örneği ile ÖSYM’ye başvuruda bulunabilirsiniz. Genel amaçlı dilekçe örneğini bilgisayarınıza yüklemek için şu bağlantıyı takip edin: Genel Amaçlı Dilekçe Örneği, ÖSYM
Adaylar dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Faks ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

ÖSYM son yıllarda sınav sonuçlarını sadece elektronik ortamda açıklamaktadır. Sınav sonuç belgesinin evinize postalanmasını beklemeyin. İtiraz süresi sınav sonuçlarının internetten açıklandığı anda başlar.

Dilekçede yer alan Evrak Referans Numarası sütununu doldurmayı unutmayınız. Evrak Referans Numarsı almak için ise ais.osym.gov.tr adresine TC Kimlik No ve aday şifreniz ile birlikte giriş yapın. Sağ tarafta, isminizin altında yer alan bağlantılardan Evrak Referans No. Al. yazanı tıklayın. Referans numaranızı alıp dilekçenin ilgili sütununa ekleyin ve bu numarayı bir yere not edin. Çünkü başvuru sonucunuzu bu numara ile sorgulayabileceksiniz.

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