Son dakika! 2019 YKS tercih sonuçları sorgulama sayfası açıldı

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.) c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri.

YKS TERCİH SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçların açıklandığı günden itibaren 10 gün içinde genel amaçlı dilekçe örneği ile ÖSYM’ye başvuruda bulunabilirsiniz. Genel amaçlı dilekçe örneğini bilgisayarınıza yüklemek için şu bağlantıyı takip edin: Genel Amaçlı Dilekçe Örneği, ÖSYM

Adaylar dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Faks ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

ÖSYM son yıllarda sınav sonuçlarını sadece elektronik ortamda açıklamaktadır. Sınav sonuç belgesinin evinize postalanmasını beklemeyin. İtiraz süresi sınav sonuçlarının internetten açıklandığı anda başlar.

Dilekçede yer alan Evrak Referans Numarası sütununu doldurmayı unutmayınız. Evrak Referans Numarsı almak için ise ais.osym.gov.tr adresine TC Kimlik No ve aday şifreniz ile birlikte giriş yapın. Sağ tarafta, isminizin altında yer alan bağlantılardan Evrak Referans No. Al. yazanı tıklayın. Referans numaranızı alıp dilekçenin ilgili sütununa ekleyin ve bu numarayı bir yere not edin. Çünkü başvuru sonucunuzu bu numara ile sorgulayabileceksiniz.