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  4. Son dakika: 2020-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika: 2020-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

19.11.2020 16:09 | Son Güncelleme:
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Son dakika: 2020-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "5-11 Kasım tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır" açıklaması yapıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 5-11 Kasım'da tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 23-27 Kasım'da yapılacak.

e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 21-25 Kasım saat 23.59'a kadar elektronik kayıt olabilecek.

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Adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-Kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor. Adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin internet sitelerinde duyurulacak tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek, kendilerinden istenen belgeleri yetkililere vermeleri gerekiyor.

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