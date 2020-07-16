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  4. Son Dakika: 2020 LGS sınav sonuçları açıklandı! MEB, E Okul girişi ve LGS 2020 sınav sonuçları öğrenme ekranı!

Son Dakika: 2020 LGS sınav sonuçları açıklandı! MEB, E Okul girişi ve LGS 2020 sınav sonuçları öğrenme ekranı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 08:54 | Son Güncelleme

MEB’in yaptığı açıklamaya göre son dakika 2020 LGS sonuçları bugün açıklandı. MEB daha önceki açıklamasına göre 16 Temmuz’da LGS sonuçlarının açıklanacağını bildirmişti. Heyecanla LGS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler son dakika MEB’den gelecek açıklamaya odaklandı. 2020 LGS açıklandı mı? 2020 LGS ne zaman açıklanıyor, LGS sınav sonucu sorgulama ekranı… İşte son dakika MEB habeleri ve son dakika LGS sınav açıklaması…

Son Dakika: 2020 LGS sınav sonuçları açıklandı! MEB, E Okul girişi ve LGS 2020 sınav sonuçları öğrenme ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

2020 LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

LGS sınavında ter döken öğrencilerle birlikte milyonlarca veli de MEB'den gelecek son dakika LGS açıklaması için nefesini tutmuş durumdaydı. meb.gov.tr adresinden son dakika LGS açıklamasıyla sonuçlar açıklandı.

LGS 2020'DE KIZ ÖĞRENCİLER DAHA ÇOK BAŞARILI

LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.

SON DAKİKA MEB TWİTTER ADRESİ BEKLEYİŞİ

LGS 2020 sınavına giren ve heyecanla sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrenciler sosyal medya üzerinden, son dakika Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapacağı sonuç paylaşımını bekliyordu. Twitter'da #LGS2020 hashtagi ile seslerini duyurmak isteyen milyonlarca lise adayı, sınav sonuçlarının açıklanmasına odaklanmış durumdaydı.


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