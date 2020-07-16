Son Dakika: 2020 LGS sınav sonuçları açıklandı! MEB, E Okul girişi ve LGS 2020 sınav sonuçları öğrenme ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
LGS sınavında ter döken öğrencilerle birlikte milyonlarca veli de MEB'den gelecek son dakika LGS açıklaması için nefesini tutmuş durumdaydı. meb.gov.tr adresinden son dakika LGS açıklamasıyla sonuçlar açıklandı.
LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.
LGS 2020 sınavına giren ve heyecanla sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrenciler sosyal medya üzerinden, son dakika Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapacağı sonuç paylaşımını bekliyordu. Twitter'da #LGS2020 hashtagi ile seslerini duyurmak isteyen milyonlarca lise adayı, sınav sonuçlarının açıklanmasına odaklanmış durumdaydı.