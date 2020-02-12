Son dakika! 2020 yılı KPSS takvimi açıklandı

Bakan Selçuk, bu yıl KPSS’ye girecek olan lisans mezunu adayların 5-20 Mayıs tarihleri arasında sınav başvurusu yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk’un verdiği bilgilere göre Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alan sınavı 19 Temmuz’da, KPSS A alan bilgisi sınavı 25-26 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı da 9 Ağustos’ta yapılacak.

Önlisans mezunları ise 12-25 Ağustos tarihleri arasında KPSS başvurusu yapacak. Sınav ise 18 Ekim’de yapılacak. Ortaöğretim mezunları için başvuru tarihi 21 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında olacak, sınav günü ise 8 Kasım olarak belirlendi. Din Hizmetleri Alan Bilgisi’nden sınava girecek olan adaylar, 29 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında başvuru yapacak, 22 Kasım’da da sınava girecekler.

KPSS-2020/1 için kurumlar, yerleştirme taleplerini 9 Mart-29 Mayıs tarihleri arasında bildirecek, adaylar tercihlerini 14-21 Temmuz tarihlerinde yapabilecek. KPSS-2020/2 için ise kurumlar taleplerini 10 Ağustos’tan 30 Ekim’e kadar bildirebilecek, adayların tercih işlemleri 17-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.

