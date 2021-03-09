Son dakika! 2020-YÖKDİL sonuçları açıklandı

28 Şubat tarihinde gerçekleştirilen 2020-YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı.
Sonuçlara, http://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 2020-YÖKDİL/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) March 9, 2021
28 Şubat tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-YÖKDİL/2 sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. @yekta_sarac @YuksekogretimK