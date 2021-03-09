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Son dakika! 2020-YÖKDİL sonuçları açıklandı

09.03.2021 17:27 | Son Güncelleme:
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Son dakika! 2020-YÖKDİL sonuçları açıklandı

Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YÖKDİL/2 sonuçları açıklandığını duyurdu.

28 Şubat tarihinde gerçekleştirilen 2020-YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı.

Sonuçlara, http://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 2020-YÖKDİL/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.


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