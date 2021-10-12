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  4. Son Dakika: 2021-ALES/2 sonuçları açıklandı (ALES/2 sonuç sorgulama ekranı)

Son Dakika: 2021-ALES/2 sonuçları açıklandı (ALES/2 sonuç sorgulama ekranı)

12.10.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-ALES/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Son Dakika: 2021-ALES/2 sonuçları açıklandı (ALES/2 sonuç sorgulama ekranı)

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Aygün yaptığı paylaşımda 2021-ALES/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli ALES adaylarımız,

19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. "


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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ALES
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