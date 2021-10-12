Son Dakika: 2021-ALES/2 sonuçları açıklandı (ALES/2 sonuç sorgulama ekranı)

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Aygün yaptığı paylaşımda 2021-ALES/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli ALES adaylarımız,

19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. "

Değerli ALES adaylarımız,



19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır.



Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.



Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021ALES — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) October 12, 2021



