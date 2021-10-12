Son Dakika: 2021-ALES/2 sonuçları açıklandı (ALES/2 sonuç sorgulama ekranı)

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Aygün yaptığı paylaşımda 2021-ALES/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Aygün paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Değerli ALES adaylarımız,
19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. "
Değerli ALES adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) October 12, 2021
19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021ALES
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