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  4. Son Dakika: 2021-YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Son Dakika: 2021-YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı

22.10.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-YKS ikinci ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Son Dakika: 2021-YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Prof. Dr. Aygün paylaşımında şunları ifade etti:

"Değerli YKS adaylarımız,

14-18 Ekim 2021 tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.

Sonuçlar adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Adaylarımıza üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim."


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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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