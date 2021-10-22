Son Dakika: 2021-YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Prof. Dr. Aygün paylaşımında şunları ifade etti:
"Değerli YKS adaylarımız,
14-18 Ekim 2021 tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.
Sonuçlar adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Adaylarımıza üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim."
Değerli YKS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) October 22, 2021
14-18 Ekim 2021 tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları https://t.co/CPr8RBogKf adresimizden açıklanmıştır.
Sonuçlar adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Adaylarımıza üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim.
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