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  4. Son dakika: 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü Svante Paabo kazandı

Son dakika: 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü Svante Paabo kazandı

03.10.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan isim belli oldu. Bu yılki Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı.

Son dakika: 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü Svante Paabo kazandı

Son dakika: 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo'nun kazandığı açıklandı. Svante Paabo, 2007 yılında Time dergisi tarafından yılın etkili 100 kişisi listesine alınmıştı.

SVANTE PAABO KİMDİR?

Svante Paabo 1955 yılında İsveç'in başkenti Stokholm'de doğdu ve doktorasını 1986 yılında Uppsala Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Leipzig, Almanya'da Max Planck Enstitüsü Evrimsel Antropoloji Genetik bölümü başkanı oldu . 1992 yılında, Alman Araştırma Kurumu'ndan Almanya'nın en önemli araştırma ödülü olan Gottfried Wilhelm Leibniz Ödülü'nü aldı.

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Ağustos 2002'de Paabo'nun araştırma birimi, eksik ya da hasarlı olması dil kabiliyetinin gelişmesinde sorunlara yol açan bir gen olan "Lisan geni" FOXP2'yi bulduklarını açıkladılar.

Paabo, aynı zamanda ilk çağ insanları ve diğer antik topluluklar üzerine modern genetik yöntemlerini kullanarak çalışmalar yürüten bir bilim dalı olan paleogenetik'in kurucusu olarak bilinir. 2006 yılında, Neandertal'lerin gen haritasının tamamını yeniden inşa edilmesi planını açıkladı. 2007 yılında Paabo, Time dergisi tarafından yılın etkili 100 kişisi listesine alındı.

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Biyolog son dakika nobel
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