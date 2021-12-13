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Son Dakika: 2022 sınav tarihleri ne zaman? ÖSYM sınav takvimi belli oldu

13.12.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 2022 sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS). ve 2022 KPSS tarihleri netleşti. İşte tüm detaylar...

Son Dakika: 2022 sınav tarihleri ne zaman? ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi belli oldu. Sınav tarihlerini ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından sınav tarihlerini açıkladı.

2022 YKS NE ZAMAN?

Buna göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde, KPSS Lisans ise 31 Temmuz ve 6-4 Ağustos'ta yaplılacak.

2022 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

2022 sınav tarihleri şöyle;

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran

2022 KPSS TARİHLERİ

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

Ayrıntılar geliyor...

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ÖSYM KPSS YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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