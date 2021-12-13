Son Dakika: 2022 sınav tarihleri ne zaman? ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi belli oldu. Sınav tarihlerini ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından sınav tarihlerini açıkladı.

2022 YKS NE ZAMAN?

Buna göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde, KPSS Lisans ise 31 Temmuz ve 6-4 Ağustos'ta yaplılacak.

2022 sınav tarihleri şöyle;

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran

2022 KPSS TARİHLERİ

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

Ayrıntılar geliyor...

