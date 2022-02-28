Son dakika: 207 yıl sonra bir ilk... Rusya'ya yönelik yaptırım kervanına o ülke de katıldı!

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı. Başte Avrupa Birliği (AB) üyeleri olmak üzere birçok ülke Moskova yönetimine karşı yaptırım kararı aldı. 207 yıldır tarafsızlık ilkesi benimseyen kıta Avrupası ülkesi İsviçre de yaptırım uygulayan ülkeler arasına girdi.

207 YIL SONRA BİR İLK

İsviçre hükümeti, Rusya’ya karşı AB yaptırımlarını kabul etti. Hedeflenen kişi ve şirketlerin ülkedeki varlıkları donduruldu.

Öte yandan İsviçre hava sahasını Rus uçaklarına kapattı.

1815 YILINDAN BU YANA TARAFSIZ

İsviçre'nin tarafsızlık politikası İsviçre dış politikasının en temel ilkelerinden biridir ve uluslararası sorunlarda ve çatışmalarda tarafsız davranmaya özen gösterme şeklinde uygulanır. İsviçre 1815'ten beri tarafsızlık politikasını resmi olarak uygulayan en eski ülkedir.

