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  4. Son dakika: 207 yıl sonra bir ilk... Rusya'ya yönelik yaptırım kervanına o ülke de katıldı!

Son dakika: 207 yıl sonra bir ilk... Rusya'ya yönelik yaptırım kervanına o ülke de katıldı!

28.02.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle birçok ülkenin yaptırım kararı alması sonrası gözler 1815 yılından bu yana tarafsızlık ilkesi benimseyen İsviçre'ye çevrildi. İsviçre hükümeti, Rusya’ya karşı AB yaptırımlarını kabul etti. 207 yıl sonra yaşanan bu gelişme dikkat çekti.

Son dakika: 207 yıl sonra bir ilk... Rusya'ya yönelik yaptırım kervanına o ülke de katıldı!

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı. Başte Avrupa Birliği (AB) üyeleri olmak üzere birçok ülke Moskova yönetimine karşı yaptırım kararı aldı. 207 yıldır tarafsızlık ilkesi benimseyen kıta Avrupası ülkesi İsviçre de yaptırım uygulayan ülkeler arasına girdi.

207 YIL SONRA BİR İLK

İsviçre hükümeti, Rusya’ya karşı AB yaptırımlarını kabul etti. Hedeflenen kişi ve şirketlerin ülkedeki varlıkları donduruldu.

Öte yandan İsviçre hava sahasını Rus uçaklarına kapattı.

1815 YILINDAN BU YANA TARAFSIZ

İsviçre'nin tarafsızlık politikası İsviçre dış politikasının en temel ilkelerinden biridir ve uluslararası sorunlarda ve çatışmalarda tarafsız davranmaya özen gösterme şeklinde uygulanır. İsviçre 1815'ten beri tarafsızlık politikasını resmi olarak uygulayan en eski ülkedir.

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre Rusya Ukrayna
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