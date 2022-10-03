Son Dakika! 21.00'i işaret eden Kılıçdaroğlu beklenen videoyu paylaştı! Teklifini bu sözlerle açıkladı: "Oy kaybetmeyi bile..."

Son dakika haberi: Katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde bir açıklama yapacağının sinyalini de vermişti. Bu yayın sonrasında Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu akşam saat 21.00’de burada buluşalım" diyerek merak edilen açıklamasının duyurusunu yapmıştı. Kılıçdaroğlu, saat 21.00'de yapacağı açıklamayla ilgili "Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak. Saray için de CHP için de… CHP bu sınavın üstesinden de hakkıyla gelecektir!" ifadelerini kullanmıştı. Son dakika gelişmesine göre Kılıçdaroğlu'ndan merakla beklenen paylaşım geldi.

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN O PAYLAŞIMI

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoya "Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var" notunu düştü.

Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var! pic.twitter.com/Pl6kuInUBu — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 3, 2022

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı;



Sevgili halkım iyi akşamlar. Önemli bir konuyla ilgili sizi evime davet etmek istedim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biliyorsunuz uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan ve artık geleceğe güvenle bakmaktan bahsediyorum. Çok açık yaralar var ve bu yaralar bizi hep geçmişe tutsak ediyor. İktidar olduğumuzda devletin atacağı adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum.

"YARALARI KAPATMAYA KARARLIYIM"

Helalleşme aslında tam da bu. Halkımız birbirine düşürülmekten yorgun düştü. Kutuplaştırdılar, ayrıştırdılar, kamplaştırdılar, adeta düşmanlaştırdılar. Oysa devlet yaraları kapatacak ki millet olarak dünyayla rekabete odaklanalım, büyüyelim, gelişelim. Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek ve ülkenin rekabet gücünü artıracak. Her adım huzurlu, refah içinde büyüyen bir Türkiye demek. Onun için ben ucu nereye varacaksa varsın bu yaraları kapatmaya kararlıyım.

"OY KAYBETMEYİ BİLE GÖZE ALMAK GEREKİYOR"

Biliyorsunuz geçen hafta yol arkadaşlarıma yanımda mısınız diye sordum. Çünkü bu yaraları kapatmak cesaret istiyor, cüret istiyor, gönül istiyor, gözü peklik istiyor. Gelecekte gençlerimiz bu sorunlarla boğuşmasın, daha fazla enerji kaybetmesin, kimsenin kalbi kırılmasın, kimsenin gönlünde bir yara açılmasın diye bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerekiyor. Özetle bu yol yürek istiyor yürek. Siyaseten büyük yürek istiyor. Türkiye'yi barıştırma yolu, zor ve engebeli bir yol ve bu yolda hep beraber birlikte yürümek zorundayız.

BAŞÖRTÜSÜ MESELESİNE VURGU

Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi, öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu devlet ciddiyetiyle çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinde çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız.

"BAKALIM ONLARIN TUTUMU NE OLACAK?"

Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM'ye sunacağız. CHP grubu eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır. Sarayın da samimiyet turnusolu bu. Bakalım onların tutumu ne olacak? Türkiye'nin yaralarını bir bir kapatma konusunda yol arkadaşlarım benimle. Türkiye'nin çok kanayan yaralarını kapatma konusunda da. Biz daha cesur olacağız. Bundan en ufak bir şüphem yok. Ve sevgili halkım bu zor ama zor olduğu kadar da hakiki olan yolculukta sizi de yanımda görmek istiyorum. İyi akşamlar.



