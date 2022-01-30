Son dakika: 21.00'i işaret eden Kılıçdaroğlu'ndan yeni video

Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saat 21.00'de yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu bu videonun duyurusunu, "Bu akşam saat 21.00’de, Sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum. Konuşacaklarımız var. Sevgili halkım, siz de gelin şahit olun. Burada buluşmak üzere." notuyla duyurmuştu.

YENİ PAYLAŞIM

Kılıçdaroğlu, saat tam 21.00'de kendi sosyal hesabından, "Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç..." sözleriyle videosunu paylaştı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı...



Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç... pic.twitter.com/1frutdcVJx — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 30, 2022

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNCEKİ PAYLAŞIMI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 26 Ocak çarşamba günü sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, "Önemli bir bilgi vereceğim" diyerek saat 22.00'yi işaret etmişti. Kılıçdaroğlu saat tam 22.00'de, "Sevgili Halkım, şahıs ve ailesine direnen vatansever bürokratları anlatmak istiyorum. Bir de bir ıslak imza ile hazineden 6 milyar TL'nin nasıl iç edildiğini... Hadi buyurun" notuyla bir video paylaşmıştı.



