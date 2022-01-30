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Son dakika: 21.00'i işaret eden Kılıçdaroğlu'ndan yeni video

30.01.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündüz saatlerinde yaptığı paylaşımla saat 21.00'i işaret ederek yeni video paylaşacağını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu 21.00'de sosyal medya hesabından, "Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç..." notuyla yeni video paylaştı.

Son dakika: 21.00'i işaret eden Kılıçdaroğlu'ndan yeni video

Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saat 21.00'de yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu bu videonun duyurusunu, "Bu akşam saat 21.00’de, Sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum. Konuşacaklarımız var. Sevgili halkım, siz de gelin şahit olun. Burada buluşmak üzere." notuyla duyurmuştu.

YENİ PAYLAŞIM

Kılıçdaroğlu, saat tam 21.00'de kendi sosyal hesabından, "Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç..." sözleriyle videosunu paylaştı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı...

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNCEKİ PAYLAŞIMI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 26 Ocak çarşamba günü sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, "Önemli bir bilgi vereceğim" diyerek saat 22.00'yi işaret etmişti. Kılıçdaroğlu saat tam 22.00'de, "Sevgili Halkım, şahıs ve ailesine direnen vatansever bürokratları anlatmak istiyorum. Bir de bir ıslak imza ile hazineden 6 milyar TL'nin nasıl iç edildiğini... Hadi buyurun" notuyla bir video paylaşmıştı.

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