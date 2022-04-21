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  4. SON DAKİKA | 21.00'i işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan 'elektrik faturası' açıklaması

SON DAKİKA | 21.00'i işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan 'elektrik faturası' açıklaması

21.04.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yılbaşında yapılan elektrik zamlarını protesto etmek amacıyla faturasını ödemeyeceğini belirtmişti. Eyleminin 'sivil itaatsizlik' olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu'nun bugün evinin elektriği kesilmişti. Sosyal medya hesabından 21.00'i işaret eden Kılıçdaroğlu'ndan merakla beklenen açıklama geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | 21.00'i işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan 'elektrik faturası' açıklaması

Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun protesto amacıyla ödemediği faturasından dolayı evinin elektriği kesildi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir." ifadelerini kullanıp saat 21.00 işaret etmişti.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Saat 21.00 sularında Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu paylaşımına, "Bir avuç holding ceplerini dolduracak diye memleketimizin onurlu insanları fakirliğe sürükleniyor. Söyleyeceklerim, halkın bu adaletsiz düzene karşı yükselttiği sestir." notunu düştü.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu öğle saatlerinde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım eşimden az önce bir haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler. Hepinizin malumu milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Hanelerin belini büktüler. Enerjiye yaptıkları zamlar 3 yılda yüzde 400’ü geçti. Tam yüzde 400! Geri çekin zamları dedim çekmediler. Oysa enerji temel bir insan hakkıdır. Ekmek gibidir, su gibidir, hava gibidir hakkındır elektrik ey halkım!

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"ŞİMDİ GELELİM CAN ALICI SORUYA…"

Şimdi gelelim can alıcı soruya. 2021’de kaç abonenin elektriği kesildi derseniz; 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone yahu, 4 milyon. 4 milyon kişi değil abone. Kaç kişi demek? Bunun hesabını varın siz yapın. Çektiğimiz, size çektirilen çileye bakın allah aşkına.

"KAVGADA YERİMİZ BELLİ OLSUN İSTEDİM"

Et ve Süt Kurumu’na yatağa aç giren çocuklar için gitmiştim. Oysa zavallı yoksul çocuklarımız hem aç hem de ışıksız giriyorlar yataklara. Bu eşkıya düzenine karşı faturamı ödemeyeceğimi söyledim. Ödeyemeyeceğimden değil, ödeyebilirim ama bu nasip kısmet uğruna verilen kavgada yerimiz belli olsun istedim. Halil İbrahim Sofrasına ben de oturmak istedim. Ödemedim, ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Bundan sonraki süreci konuşmak üzere tüm halkımızı akşam 21 sularında ekranlarının başına davet ediyorum. Görüşmek üzere…"

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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