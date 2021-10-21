Son Dakika: 21 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

21 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 213 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 29 bin 160 oldu.

"DURUM DEĞERLENDİRMESİ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Durum Değerlendirmesi" başlığında 5 madde sıraladı.

1- Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Covid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor.

2- Gençler çok daha az oranda hasta olsalar da büyüklerine karşı sorumlulukları var. Yeni dönemde virüsün daha ziyade gençler üzerinden yayıldığı biliniyor. Bu nedenle, hem sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak hem de aile çevrelerini korumak için aşılarını yaptırmalıdırlar.

3- 65 yaş üstü, salgının ilk döneminde kısıtlamalara ciddiyetle uydu. Şu anda bir kısıtlama bulunmuyor ama risk grubunda olduklarını unutmamalıdırlar. Aşılarını tamamlamaları ise hayati derecede önemlidir. Aşı, eğer tamamlanmamış ise sağlayacağı koruma sınırlıdır.

4- Toplum bağışıklığı elde edilene kadar maalesef yayılım devam edecek. Şu an, aşılanma oranının seviyesi aşı olmayanlar için güvence değildir. “Nasılsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur” düşüncesi yanlıştır. Aşı, birinci derecede, aşı olan kişileri koruyor.

5- İkinci doz ve hatırlatma dozu aşılarının zamanı gelen çok sayıda vatandaşımız var. Vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu, önce kendileri sonra tüm toplum için hayati önemde bir davranıştır. Salgınla mücadelede sağlığınız için kararlı ve ısrarcıyız.

DURUM DEĞERLENDİRMESİ, 1

Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Covid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor. pic.twitter.com/kRCpmwHMro — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 21, 2021

21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (20 Ekim) koronavirüs nedeniyle 214 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 29 bin 760 olarak açıklanmıştı.



