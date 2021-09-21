HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 21 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

21.09.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Eylül Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 260 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 29 bin 338 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Bugünkü vaka sayısı 29.338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20.000’i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000’e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz." dedi.

Son Dakika: 21 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

21 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 23 bin 361 oldu.

Son Dakika! Bakan Koca duyurdu: 18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı oranı yüzde 50'yi geçtiSon Dakika! Bakan Koca duyurdu: 18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı oranı yüzde 50'yi geçti

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,32 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 106 milyon 66 bin 262'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 455 bin 1 doz aşı uygulandı.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az çift doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az çift doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

"ÇOK DİKKATLİ OLUN"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 29.338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20.000’i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000’e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

21 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

E_0_ZZIVcAER6Bt

20 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (20 Eylül) koronavirüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 27 bin 688 olarak açıklanmıştı.

E_vzT_mWUAAroCQ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kepçeyle karaya çıkardı! Oltasına nesli tükenme tehlikesi altındaki balık takıldıKepçeyle karaya çıkardı! Oltasına nesli tükenme tehlikesi altındaki balık takıldı
PARTNERHadise'den 'bebek' açıklamasıHadise'den 'bebek' açıklaması
İş yerini harabeye çevirdiler! Masa ve sandalyeler havada uçuştuİş yerini harabeye çevirdiler! Masa ve sandalyeler havada uçuştu
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

Hastanede skandal! Profesör suçüstü yakalandı

Hastanede skandal! Profesör suçüstü yakalandı

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.