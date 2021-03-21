Son Dakika: 21 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

21 Mart 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 102 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 20 bin 428 oldu.

17 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 36 milyon 355 bin 3374'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 3 milyon 13 bin 122, vefat sayısı 30 bin 61, ağır hasta sayısı 1568 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

21 MART KORONAVİRÜS TABLOSU





