Son dakika: 21 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 21 Mart 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 537 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,28 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,05 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 503 bin 50 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

21 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

20 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (20 Mart) koronavirüs nedeniyle 85 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 13 bin 81 olarak açıklanmıştı.





