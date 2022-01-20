Son Dakika: 21 Ocak Cuma (yarın) hangi illerde okullar tatil? Çok sayıda ilde eğitime kar engeli

Son dakika haberi: Şiddetli kar yağışı tüm yurtta etkili olmaya devam ederken yaşamı da olumsuz etkiliyor. Bu nedenle pek çok ilden arka arkaya eğitime ara verildiği haberleri gelmeye devam ediyor. Meteorolojinin uyarılarının ardından öğrenci ve veliler ise 21 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Açıklamalar ile peş peşe geliyor. Peki, 21 Ocak Cuma günü (yarın) hangi illerde okullar tatil olacak? İşte detaylar...

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki okulların tamamında, 3 ilçede ise kısmen eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerindeki okulların tamamında, Akkuş, Mesudiye ve Perşembe ilçelerinde ise taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, 21 Ocak 2022 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerde, engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

BOLU

Bolu'da, kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime yarın ara verildi.

Bolu Valiliği, meteorolojik verilere göre, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan, Düzce Valiliği de oluşabilecek buzlanma ve don olaylarını göz önünde bulundurarak yarın engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verdi.

KARABÜK

Karabük'te kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle merkez ve ilçelerdeki taşımalı eğitim ve özel eğitim kurumlarında 21 Ocak cuma günü eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

GİRESUN

Giresun'un bazı ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Çamoluk ilçesinde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Dereli, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, ve Tirebolu ilçelerindeki köy okullarının yarın tatil edildiği kaydedilen açıklamada, Alucra, Bulancak, Çanakçı, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin bir gün izinli sayılacakları aktarıldı.

TUNCELİ

Tunceli’de eğitime bir gün daha ara verildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bina çatılarındaki buz sarkıtları ve okul yollarındaki buzlanmalar sebebiyle oluşabilecek risk durumlarını önlemek amacıyla, Tunceli Genelinde (Merkez ve Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Ovacık ilçelerimizde) 21 Ocak 2022 Cuma 1 bir gün süre ile tüm okullarımız (kreşler ve özel eğitim kurumları da dahil) tatil edilmiştir. Öğrencilerimiz ve öğrenci velilerimiz karnelerini yarın ve önümüzdeki haftalarda mesai saatleri içerisinde okul idarelerinden alabileceklerdir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de buzlanma ve don olayı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım ve benzeri olumsuz etkilerinin olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Kentin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 21 Ocak Cuma tatil edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte aşırı buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Bu nedenle ilimiz genelinde eğitim öğretime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün de ara verilmişti.

MARDİN

Mardin'de etkili olan kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle okulların yarın tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası oluşacak sis, don ve buzlanmaya bağlı gelişecek olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda, eğitim öğretimin yarın tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde 21 Ocak cuma günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

ARTVİN

Artvin'de kar dolayısıyla eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buna bağlı risklerin devam etmesi nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitim öğretime verilen aranın 21 Ocak Cuma günü de devam edeceği belirtildi.

Yaygın eğitim ve özel öğretim kurumlarında eğitimin devam edeceği aktarılan açıklamada, yarın ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Ocak Cuma günü il merkezi ve ilçelerinde eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Kahramanmaraş’tan Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden olumsuz kış koşulları nedeniyle 21 Ocak 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerde özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engelli kamu görevlileri, 21 Ocak 2022 Cuma günü bir gün süre ile idari izinli sayılacak.

ELAZIĞ

Elazığ'da yoğun kar nedeniyle eğitim yarın da yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve artan buzlanma dolayısıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz 2 gün de okullar tatil edilmişti.

RİZE

Rize'de devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 21 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Okullarda zorunlu karne töreni yapılmayacağı ifade edilen açıklamada, kendi isteğiyle karnesini okullarından almak isteyen öğrenciler için okulların açık bulundurulacağı, okul idarecileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarının görev başında olacağı aktarıldı.

Açıklamada, Vali Çeber'in şu değerlendirmesine yer verildi:

"Sevgili atmacalarım, kıymetli velilerim. Birkaç gündür devam eden kar yağışı ve tatil kararlarımızla dönemin son gününe geldik. Yarın da hava şartlarımız aynı gibi. Yazışmalardan çıkardığım sonuçlar ve kurumlarla yaptığımız değerlendirmelerle yarın şöyle yapalım diyoruz. Birçok atmacamız yarın ilk kez karne alacak ve o heyecanı okulda yaşamak istiyor. Yine birçok atmacamız son gün okullarında öğretmenleri ve öğrenci arkadaşlarıyla birlikte olmak istiyor. Bu ve benzeri nedenlerle hava şartları nedeniyle yarın da tatil ancak yukarıdaki nedenlerden dolayı okula gitmek isteyen ve buna imkanı olan öğrenciler için okullar açık. İdareci ve öğretmenlerimizin okullarda sevgili öğrencileri için hazır olmasına karar verilmiştir."

ADIYAMAN

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 21 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.





