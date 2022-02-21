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Son dakika! 21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

21.02.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 21 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 268 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 85 bin 26 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19’a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın." dedi.

Son dakika! 21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 21 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 461 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 94 bin 402 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,85 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 999 bin 620 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

21 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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20 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (20 Şubat) koronavirüs nedeniyle 263 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 70 bin 355 olarak açıklanmıştı.

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DİKKAT ÇEKEN VARIOLA ÖRNEĞİ

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19’a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.


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