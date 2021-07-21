Son Dakika: 21 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

21 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 4 bin 946 oldu.

"AKSİ KISIR DÖNGÜ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." dedi.

Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/qQRGAcTxWb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 21, 2021

21 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

20 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (20 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 46 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 8 bin 780 olarak açıklanmıştı.





