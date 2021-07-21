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Son Dakika: 21 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

21.07.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Temmuz 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 8 bin 151 oldu. En yüksek aşılama oranına sahip iller ise Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Balıkesir oldu. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü." ifadelerini kullandı. İşte 21 Temmuz koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 21 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

21 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 4 bin 946 oldu.

"AKSİ KISIR DÖNGÜ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." dedi.

21 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

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20 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (20 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 46 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 8 bin 780 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı
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