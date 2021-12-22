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Son Dakika: 22 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

22.12.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 22 Aralık Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 179 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 19 bin 95 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız kendi gücümüz var. Turkovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız." dedi.

Son Dakika: 22 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberi: 22 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 22 bin 816 oldu.

"SALGININ SEYRİNİ AŞI DEĞİŞTİRDİ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız kendi gücümüz var. Turkovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (21 Aralık) koronavirüs nedeniyle 187 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 19 bin 859 olarak açıklanmıştı.

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