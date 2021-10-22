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Son Dakika: 22 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

22.10.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Ekim Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 228 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 28 bin 192 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "1 ayın verilerine göre; yeni vakaların %1,38’i 0-4 yaş, %4,86’sı 5-9 yaş, %16,24’ü 10-14 yaş, %12,94’ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 22 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

22 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 30 bin 302 oldu.

"BÜYÜKLERİMİZ DİKKATLİ OLMALI"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 ayın verilerine göre; yeni vakaların %1,38’i 0-4 yaş, %4,86’sı 5-9 yaş, %16,24’ü 10-14 yaş, %12,94’ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı." dedi.

22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (21 Ekim) koronavirüs nedeniyle 198 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 28 bin 465 olarak açıklanmıştı.

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