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Son Dakika: 22 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

22.09.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Eylül Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 242 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 28 bin 168 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım." dedi.

Son Dakika: 22 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

22 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 23 bin 96 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,51 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 106 milyon 492 bin 764'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 426 bin 502 doz aşı uygulandı.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

"SADECE 7 İLDE YÜZDE 75'İN ÜZERİNDE"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız yüzde 68,91. Sadece 7 ilde bu oran yüzde 75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa yüzde 42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım." ifadelerini kullandı.

22 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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21 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (21 Eylül) koronavirüs nedeniyle 260 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 29 bin 338 olarak açıklanmıştı.

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