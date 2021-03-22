Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

22 Mart 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 22 bin 216 oldu.

19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.

Toplam test sayısı 36 milyon 556 bin 589'a ulaştı. Toplam vaka sayısı 3 milyon 35 bin 338, vefat sayısı 30 bin 178, ağır hasta sayısı 1644 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

22 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

21 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (21 Mart) koronavirüs nedeniyle 102 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 20 bin 428 olarak açıklanmıştı.





