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Son Dakika: 22 Mart (yarın) hangi illerde okullar tatil? Peş peşe açıkladılar! Bazı illerde okullara kar tatili

21.03.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken eğitime kar engeli haberleri gelmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı iller için peş peşe tatil açıklamaları yapılırken şimdi öğrenci ve veliler "22 Mart Salı günü (yarın) okullar tatil mi?" sorusuna cevap arıyor. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil? İşte son dakika kar tatili haberinin detayları...

Son Dakika: 22 Mart (yarın) hangi illerde okullar tatil? Peş peşe açıkladılar! Bazı illerde okullara kar tatili

Son dakika haberi: Yoğun kar yağışı yurdun belirli bölgelerinde etkili olmaya devam ederken yaşamı da olumsuz etkiliyor. Bu nedenle bazı illerden arka arkaya eğitime ara verildiği haberleri gelmeye devam ediyor. Meteorolojinin uyarılarının ardından öğrenci ve veliler tarafından 22 Mart Salı günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Kar tatili ile ilgili açıklamalar ise peş peşe geliyor. Peki, 22 Mart Salı günü (yarın) hangi illerde okullar tatil olacak? İşte son dakika kar tatili haberi ile ilgili tüm detaylar...

KARS

Kars’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Devam eden olumsuz hava koşulları, don, buzlanma ve ulaşımda aksamalar nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 22.03.2022 Salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır” denildi.

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KASTAMONU

Kastamonu'nun 10 ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Küre, Devrekani, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, Ağlı ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitime 22 Mart Salı ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamının, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Kumru, Perşembe ile Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 22 Mart Salı günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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