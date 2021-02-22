Son Dakika: 22 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

22 Şubat 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 78 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 8 bin 104 oldu.

5 bin 690 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 32 milyon 436 bin 998'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 646 bin 526, vefat sayısı 28 bin 138, ağır hasta sayısı 1189 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

22 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

21 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (21 Şubat) koronavirüs nedeniyle 77 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 546 olarak açıklanmıştı.





