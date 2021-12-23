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Son Dakika: 23 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

23.12.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 23 Aralık Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 168 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 18 bin 771 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac’tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac’ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac’ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz." dedi.

Son Dakika: 23 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 23 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 771 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 21 bin 605 oldu.

"BU MÜCADELEYİ KENDİ AŞINIZLA VERECEKSİNİZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac’tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac’ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac’ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (22 Aralık) koronavirüs nedeniyle 179 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 19 bin 95 olarak açıklanmıştı.

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