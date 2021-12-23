Son Dakika: 23 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 23 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 771 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 21 bin 605 oldu.

"BU MÜCADELEYİ KENDİ AŞINIZLA VERECEKSİNİZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac’tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac’ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac’ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac’tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac’ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac’ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz. pic.twitter.com/gy3h9yytFX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 23, 2021

23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (22 Aralık) koronavirüs nedeniyle 179 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 19 bin 95 olarak açıklanmıştı.





