Son Dakika: 23 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

23 Haziran 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında paylaşılan Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 65 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 358’e yükseldi.

Toplamda 59 milyon 221 bin 265 test yapıldı. Bugün yapılan 224 bin 192 testten, 5 bin 809 yeni vaka sayısı, 550 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 387 bin 545 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 917 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 248 bin 862’ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 763 olduğu açıklandı.

23 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

22 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (22 Haziran) koronavirüs nedeniyle 57 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 143 olarak açıklanmıştı.





