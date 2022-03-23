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Son dakika: 23 Mart koronavirüs tablosu belli oldu

23.03.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 23 Mart 2022 koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 17 bin 161 kişi koronavirüse yakalandı, 84 kişi ise hayatını kaybetti. İşte koronavirüs verileriyle ilgili son durum...

Son dakika: 23 Mart koronavirüs tablosu belli oldu

Son dakika... Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 23 Mart 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 14 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 14 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 309 oldu.

İşte güncel koronavirüs tablosu:

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18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,30, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,06 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 618 bin 996 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı. (AA)

22 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı
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