HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

23.05.2021 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 197 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 839 oldu. Can kaybı 5 Nisan'dan sonra ilk kez 200'ün altına düştü. İşte 23 Mayıs koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti. 5 Nisan'da 193 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından 23 Mayıs'ta ilk kez can kaybı 200'ün altına düşmüş oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 710 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 1843 oldu, 11 bin 202 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 377 bin 678'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 186 bin 487, vefat sayısı 46 bin 268 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

23 mayıs

22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (22 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 231 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 8 bin 697 olarak açıklanmıştı.

22 mayıs

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Küçük çocuğun hayatını kurtardı!Küçük çocuğun hayatını kurtardı!
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Değeri dudak uçuklattı! İstanbul Boğazı'ndan geçti, gören telefona sarıldı

Değeri dudak uçuklattı! İstanbul Boğazı'ndan geçti, gören telefona sarıldı

Sedat Peker'in kardeşi Muğla'da gözaltına alındı

Sedat Peker'in kardeşi Muğla'da gözaltına alındı

Dehşete düşüren olay! Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Dehşete düşüren olay! Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

İtalya’da teleferik faciası: 13 ölü

İtalya’da teleferik faciası: 13 ölü

İlçeye yoğun ilgi! Konut ve arsa fiyatları 2,5 kat arttı

İlçeye yoğun ilgi! Konut ve arsa fiyatları 2,5 kat arttı

Eurovision birincisinden skandal hareket! Arkadaşı bile şoke oldu

Eurovision birincisinden skandal hareket! Arkadaşı bile şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erdoğan'dan dikkat çeken 'aşı pasaportu' mesajı

Erdoğan'dan dikkat çeken 'aşı pasaportu' mesajı

Genç kızı gözaltına alan polis hakkında 'sarkıntılık' kararı

Genç kızı gözaltına alan polis hakkında 'sarkıntılık' kararı

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğu istismar etti

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğu istismar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.