Son Dakika: 23 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 23 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

23 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

22 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (22 Nisan) koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 2 bin 898 olarak açıklanmıştı.





