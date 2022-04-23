HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 23 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son Dakika: 23 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

23.04.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 23 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 16 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 2 bin 654 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: 23 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 23 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

23 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

23nv

22 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (22 Nisan) koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 2 bin 898 olarak açıklanmıştı.

vakk

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehitler son yolculuklarına uğurlandı! Kahreden detaylar...Şehitler son yolculuklarına uğurlandı! Kahreden detaylar...
Salmonella alarmı! Marketlerde 'Kinder' denetimi başladıSalmonella alarmı! Marketlerde 'Kinder' denetimi başladı
Yeniden ziyarete açıldı... Kuyruk 06:00’da başladıYeniden ziyarete açıldı... Kuyruk 06:00’da başladı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu

Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu

Emekli ve memur maaşlarında rakamlar netleşiyor!

Emekli ve memur maaşlarında rakamlar netleşiyor!

Ortalık ayağa kalktı! Önce tarifi verdi, sonra cinsel organa...

Ortalık ayağa kalktı! Önce tarifi verdi, sonra cinsel organa...

AK Parti'nin oyları neden düşmüyor? Tek tek açıkladı

AK Parti'nin oyları neden düşmüyor? Tek tek açıkladı

Köylülerin kâbusu oldular

Köylülerin kâbusu oldular

Korkunç görüntüler! Babasıyla babaannesini darbedip sosyal medyada paylaştı

Korkunç görüntüler! Babasıyla babaannesini darbedip sosyal medyada paylaştı

İlginizi Çekebilir

Asla böyle yemeyin! Sindirim sistemini altüst ediyor

Asla böyle yemeyin! Sindirim sistemini altüst ediyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir yaptırım da oradan geldi! Rus OnlyFans modelleri isyanda

Bir yaptırım da oradan geldi! Rus OnlyFans modelleri isyanda

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.