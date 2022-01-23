Son Dakika: 23 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 23 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 281 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 75 bin 422 oldu. Son tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ile ilgili kritik bir uyarıda bulundu. İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu ve aşılama verileri...

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,37 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 140 milyon 743 bin 552 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

23 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

22 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (22 Ocak) koronavirüs nedeniyle 184 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 72 bin 856 olarak açıklanmıştı.

BAKAN KOCA'DAN 4 KRİTİK UYARI

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!" ifadelerini kullandı.

Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil! pic.twitter.com/mM7H4Tb4fY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 23, 2022



