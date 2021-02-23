Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

23 Şubat 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 9 bin 107 oldu.

5 bin 546 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 534 bin 996'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 32 milyon 560 bin 732'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 665 bin 633, vefat sayısı 28 bin 213, ağır hasta sayısı 1185 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

23 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

22 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (22 Şubat) koronavirüs nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 8 bin 104 olarak açıklanmıştı.





