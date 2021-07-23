Son Dakika: 23 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

23 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 63,26, 2'nci doz ortalaması yüzde 35,54 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 39 milyon 266 bin 550, 2'nci dozda 22 milyon 57 bin 339 ve 3'üncü dozda 3 milyon 726 bin 315 olmak üzere toplam 65 milyon 50 bin 204 aşı uygulandı.

EN YÜKSEK EN AZ AŞILAMA ORANINA SAHİP İLLER

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.

İŞTE 23 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir.

Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Kznv6BiGfd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 23, 2021

22 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 52 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 9 bin 586 olarak açıklanmıştı.



