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Son Dakika: 24 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

24.12.2021 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 24 Aralık Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 18 bin 910 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: Hatırlatma dozlarını yaptırmazsak yorucu gündeme dönebiliriz." dedi.

Son Dakika: 24 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 24 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 106 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 20 bin 351 oldu. Koronavirüs salgınında can kaybı 11 Ağustos'ta 128 olarak açıklanmıştı. 24 Aralık'ta açıklanan can kaybı o tarihten itibaren görülen en düşük günlük can kaybı sayısı olarak kaydedildi.

"HATIRLATMA DOZLARINI YAPTIRMAZSAK YORUCU GÜNDEME DÖNEBİLİRİZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: Hatırlatma dozlarını yaptırmazsak yorucu gündeme dönebiliriz." ifadelerini kullandı.

24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (23 Aralık) koronavirüs nedeniyle 168 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 18 bin 771 olarak açıklanmıştı.

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