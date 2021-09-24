HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 24 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

24.09.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Eylül Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 221 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 27 bin 197 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Alışmak riski artırır! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." dedi.

Son Dakika: 24 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

24 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 20 bin 458 oldu.

"ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alışmak riski artırır! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

24 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

FAEGhbPXIAA2k1N

23 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (23 Eylül) koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 27 bin 844 olarak açıklanmıştı.

E__DXcJVQAsTyOC

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avukat kılığına girip duruşmada ünlü gangsteri öldürdülerAvukat kılığına girip duruşmada ünlü gangsteri öldürdüler
PARTNERNikah sonrası ilk hamleNikah sonrası ilk hamle
3 terörist etkisiz hale getirildi3 terörist etkisiz hale getirildi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşi 'Seni aldattım' dedi, sonrası korkunç

Eşi 'Seni aldattım' dedi, sonrası korkunç

İzmirli balıkçıların ağına takıldı: Meslek hayatımda ilk

İzmirli balıkçıların ağına takıldı: Meslek hayatımda ilk

Çin kripto para yasağına doymuyor!

Çin kripto para yasağına doymuyor!

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Şu ana kadar böyle bir durum yaşamadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Şu ana kadar böyle bir durum yaşamadım

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

1 değil, 2 değil... Tam 211 kez basıldılar

1 değil, 2 değil... Tam 211 kez basıldılar

Uyarı Avrupa'dan geldi! Telefonlarınızı çöpe atın

Uyarı Avrupa'dan geldi! Telefonlarınızı çöpe atın

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.