Son Dakika: 24 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

24 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 20 bin 458 oldu.

"ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alışmak riski artırır! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz. pic.twitter.com/IsBRgRlSmo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 24, 2021

24 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

23 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (23 Eylül) koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 27 bin 844 olarak açıklanmıştı.





