Son dakika! 24 Kasım'da 60 bin öğretmen atanacak mı? Bakan Selçuk açıkladı

60 bin öğretmen ataması yapılacak haberiyle umutlanan öğretmen adayları için bir açıklamada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Bakan Selçuk, birçok öğretmen adayının merakla beklediği '60 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacağı' sorusuna da yanıt verdi.

ÖĞRETMEN ATAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Selçuk, konuya ilişkin olarak "Bu sadece MEB'in verdiği bir karar değil. Hükümet ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması ile belirleniyor. Sayı netleştiğinde bunu paylaşacağız." cevabını verdi.

"24 KASIM'DA ATAMA MÜJDESİ BEKLİYORLAR"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de yaptığı konuşmada 24 Kasım'da öğretmen adaylarının atama müjdesi beklediğini açıklamıştı.

