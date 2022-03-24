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Son dakika: 24 Mart koronavirüs tablosu belli oldu

24.03.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 24 Mart 2022 koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 17 bin 161 kişi koronavirüse yakalandı, 84 kişi ise hayatını kaybetti. İşte koronavirüs verileriyle ilgili son durum...

Son dakika: 24 Mart koronavirüs tablosu belli oldu

Son dakika... Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 24 Mart 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

İŞTE GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU:

C

23 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı
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