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Son Dakika: 24 Mart (yarın) hangi illerde okullar tatil? İşte kar tatili verilen iller

23.03.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken eğitime kar engeli haberleri gelmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı iller için peş peşe kar tatili açıklamaları yapılırken öğrenci ve veliler "24 Mart Perşembe günü (yarın) okullar tatil mi?" sorusuna cevap arıyor. Peki, bugün hangi illerde okullar tatil? İşte son dakika kar tatili haberinin detayları...

Son Dakika: 24 Mart (yarın) hangi illerde okullar tatil? İşte kar tatili verilen iller

Son dakika haberine göre Meteoroloji'nin hava durumu uyarılarının ardından öğrenci ve veliler tarafından 24 Mart Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Kar tatili ile ilgili açıklamalar ise peş peşe geliyor. Peki, 24 Mart Perşembe günü (yarın) hangi illerde okullar tatil olacak? İşte son dakika kar tatili haberi ile ilgili tüm detaylar...

BİTLİS

Bitlis merkez ile Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yatılı bölge okulları hariç tüm okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Bitlis ve Tatvan merkez ile bağlı köy ve beldelerinde, yatılı bölge okulları (YBO) hariç tüm okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engeli personelin de idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.

MUŞ

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Vatandaşların sis, çığ ve don olaylarına karşı uyarıldığı açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 24 Mart Perşembe il genelinde eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personel ile ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden birinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA

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