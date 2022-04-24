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Son Dakika: 24 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

24.04.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 24 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 2 bin 277 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: 24 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 24 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 127 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 947 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 426 bin 248 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

24 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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23 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (23 Nisan) koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 2 bin 654 olarak açıklanmıştı.

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