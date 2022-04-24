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SON DAKİKA | 24 Nisan Pazar (bugün) hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

24.04.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika hava durumu tahminleri: Meteoroloji 24 Nisan Pazar (bugün) için hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre bugün yurt genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, önümüzdeki hafta yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak yeniden kendisini gösterecek. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | 24 Nisan Pazar (bugün) hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Son dakika: Hava durumuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son tahminler geldi. 24 Nisan Pazar (bugün) yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Çankırı, Sivas, Kayseri, Nevşehir'in doğu, Yozgat'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

hava durumu 24 nisan

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, kuzeybatı kesimler ile zamanla ülkemiz genelinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR

27 Nisan Çarşamba gününden itibaren sağanak yağışların yeniden etkili olması bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre çarşamba ve perşembe günü ülkenin doğusunda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

hava durumu

24 NİSAN İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas, Kayseri, Yozgat'ın kuzey ve doğusu ile Nevşehir'in doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla doğu kesimleri parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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hava durumu meteoroloji yağmur son dakika haberi
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