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Son Dakika: 24 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

24.01.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 24 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 156 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 67 bin 23 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak." dedi.

Son Dakika: 24 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 24 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 401 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 78 bin 362 oldu. Son tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ile ilgili kritik bir uyarıda bulundu. İşte 24 Ocak koronavirüs tablosu ve aşılama verileri...

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,23, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,39 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 140 milyon 938 bin 758 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

24 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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23 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (23 Ocak) koronavirüs nedeniyle 185 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 65 bin 503 olarak açıklanmıştı.

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"SALGIN GÜNDEMDEN ÇIKACAK"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak." ifadelerini kullandı.


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