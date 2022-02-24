HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: 24 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika: 24 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

24.02.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 24 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 281 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 79 bin 708 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastaneye yatışlarda azalma var. Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir." dedi.

Son dakika: 24 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 24 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 201 Kovid-19 testi yapıldı, 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 94 bin 413 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,02, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,89 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 344 bin 212 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

24 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

FMYKBoRXoBAFqiQ

23 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (23 Şubat) koronavirüs nedeniyle 268 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 86 bin 600 olarak açıklanmıştı.

FMS6HUvXoAIc1OA

HASTANEYE YATIŞ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİME DİKKAT ÇEKTİ

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1Hastaneye yatışlarda azalma var. Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çernobil faciası nedir? Ne zaman oldu? Kaç kişi öldü? Çernobil faciası nedir? Ne zaman oldu? Kaç kişi öldü?
ABD'den bir yaptırım kararı daha! Biden açıkladıABD'den bir yaptırım kararı daha! Biden açıkladı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü! Dikkat çeken 'çatışma' vurgusuSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü! Dikkat çeken 'çatışma' vurgusu
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna, Rus askerleri rehin aldı!

Ukrayna, Rus askerleri rehin aldı!

Ukrayna'da hastaneye bomba isabet etti! Belediye Başkanı yasak kararını duyurdu

Ukrayna'da hastaneye bomba isabet etti! Belediye Başkanı yasak kararını duyurdu

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Bomba iddia! "Erkek olmak için ameliyat olmayı bekliyor"

Bomba iddia! "Erkek olmak için ameliyat olmayı bekliyor"

Belarus'tan Ukrayna'ya 4 balistik füze atıldı!

Belarus'tan Ukrayna'ya 4 balistik füze atıldı!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yüzden fazla jet hazır bekliyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yüzden fazla jet hazır bekliyor

İlginizi Çekebilir

Bomba iddia! "Erkek olmak için ameliyat olmayı bekliyor"

Bomba iddia! "Erkek olmak için ameliyat olmayı bekliyor"

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

Adaya mektup gönderdi! Dikkat çeken sözler

Adaya mektup gönderdi! Dikkat çeken sözler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.