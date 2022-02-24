Son dakika: 24 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 24 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 201 Kovid-19 testi yapıldı, 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 94 bin 413 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,02, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,89 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 344 bin 212 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

24 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

23 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (23 Şubat) koronavirüs nedeniyle 268 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 86 bin 600 olarak açıklanmıştı.

HASTANEYE YATIŞ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİME DİKKAT ÇEKTİ

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1Hastaneye yatışlarda azalma var. Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

Hastaneye yatışlarda azalma var. Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir. pic.twitter.com/UtCAfWyJb0 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 24, 2022



