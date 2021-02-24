Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

24 Şubat 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 9 bin 561 oldu.

5 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 540 bin 293'e yükseldi.

Toplam test sayısı 32 milyon 684 bin 747'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 665 bin 194, vefat sayısı 28 bin 285, ağır hasta sayısı 1200 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

24 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

23 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (23 Şubat) koronavirüs nedeniyle 75 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 9 bin 107olarak açıklanmıştı.



