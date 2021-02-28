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Son Dakika: 24'ün yılında '28 Şubat'! Mesajlar peş peşe geliyor

28.02.2021 12:41 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: 24'ün yılında '28 Şubat'! Mesajlar peş peşe geliyor

Son dakika haberine göre 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla mesajlar peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "28 Şubat bildirisi yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke, temelinde yatan zihniyetle birlikte yok edilmesi gereken bir milli irade suikastıdır" dedi. Meclis Başkanı Şentop ise, "28 Şubat sürecini, bu acıları Türkiye'nin konuşması lazım." ifadelerini kullandı.

28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı vesilesiyle siyaset dünyasından peş peşe mesajlar geliyor.

ŞENTOP'DAN '28 ŞUBAT' MESAJI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, mesajında şu ifadeleri kullandı:

'Geçmiş bir süreçti, istismar ediliyor.' gibi hususlar tamamen bir suçluluk telaşı içinde, kendi suçlarını ve sorumluluklarını örtmek isteyen insanların sözleridir. 28 Şubat sürecini, bu acıları Türkiye'nin konuşması lazım. 'Yeter artık, bunu konuşmayalım.' diyenlere yapabilecekleri bir iş söyleyeyim; çıkıp kendi sorumluluklarını ve o dönemde yaptıklarını itiraf etsinler, bundan pişmanlık duyduklarını söylesinler."

FUAT OKTAY: KAR BİR LEKE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, '28 Şubat Postmodern Darbe'nin 24'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Oktay, "28 Şubat bildirisi yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke, temelinde yatan zihniyetle birlikte yok edilmesi gereken bir milli irade suikastıdır. Demokrasiyi gerçek anlamda işler hale getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimiz ve daha fazla demokrasi ve özgürlük hedefleyen sivil anayasa çalışmamız ile hiç bir vesayete geçit vermedik, vermeyeceğiz!" dedi.

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Mustafa Şentop

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