HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 24'üncü yılında '28 Şubat'! Mesajlar peş peşe geliyor

Son Dakika: 24'üncü yılında '28 Şubat'! Mesajlar peş peşe geliyor

28.02.2021 12:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: 24'üncü yılında '28 Şubat'! Mesajlar peş peşe geliyor

Son dakika haberine göre 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla mesajlar peş peşe geliyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "28 Şubat darbesi, milleti ve iradesini hedef alması bakımından darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden birisidir" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "28 Şubat bildirisi yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke, temelinde yatan zihniyetle birlikte yok edilmesi gereken bir milli irade suikastıdır" ifadelerini kullandı.

28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı vesilesiyle siyaset dünyasından peş peşe mesajlar geliyor.

ŞENTOP'TAN '28 ŞUBAT' MESAJI

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 24'üncü yıldönümünde, 28 Şubat darbesinin faillerini, taşeronlarını, işbirlikçilerini lanetle andığını, mağdurlarını, mazlumlarını selamladığını bildirdi. 28 Şubat darbesinin milleti ve iradesini hedef alması bakımından darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden birisi olduğunu belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Milletimizin basireti ve sağduyusu bütün çatışma ve kaos beklentilerini boşa çıkarmış, '28 Şubat bin yıl devam edecek' sözünde ruhunu bulan millî irade karşıtlığı, 2002 seçimleriyle ağır bir yenilgiye uğramıştır. Türlü türlü kisvelere ve suni gerekçelere dayandırarak, sandıktan çıkmadan iktidar olmayı, millî iradeye ait gücü gaspetmeyi hedefleyenler, Türkiye'nin refahına, kalkınmasına ve milletin değerlerine karşı işledikleri suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke olarak geçeceklerdir. 28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha memnuniyetle belirtmek isterim ki, milletimizi terbiye edilecek bir sürü, demokrasiyi de lüzumsuz bir ayak bağı olarak görenler, milletimizin direnci ve şuuru sayesinde tasfiye olmuşlardır. Türkiye'nin ve demokrasimizin teminatı, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbeleri başta olmak üzere bütün müdahalelere karşı iradesine sahip çıkan, ülkesinin geleceğini demokraside gören asil milletimizin bizatihi kendisidir."

FUAT OKTAY: KAR BİR LEKE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, '28 Şubat Postmodern Darbe'nin 24'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Oktay, "28 Şubat bildirisi yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke, temelinde yatan zihniyetle birlikte yok edilmesi gereken bir milli irade suikastıdır. Demokrasiyi gerçek anlamda işler hale getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimiz ve daha fazla demokrasi ve özgürlük hedefleyen sivil anayasa çalışmamız ile hiç bir vesayete geçit vermedik, vermeyeceğiz!" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz
Korkunç olay: Gürültü yaptı diye komşusunu öldürdüKorkunç olay: Gürültü yaptı diye komşusunu öldürdü
Minecraft nasıl indirilir? Modları ile birlikte Minecraft indirmenin yoluMinecraft nasıl indirilir? Modları ile birlikte Minecraft indirmenin yolu
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Şentop

En Çok Okunan Haberler

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Dedesinin olduğunu tesadüfen öğrendi! Bir ilçe karıştı

Dedesinin olduğunu tesadüfen öğrendi! Bir ilçe karıştı

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Bıçaklanan gence ilk müdahaleyi sığındığı oto lastikçi yaptı

Kanlar içinde dükkana sığındı

Silivri'de dehşet: Annesini ve bir yakınını öldürüp intihar etti

Dehşet evi! Annesini ve bir yakınını öldürüp intihar etti

Türkiye'de etkili olan çöl tozu virüs taşır mı? Prof. Dr. Toros açıkladı

Şu anda tüm Türkiye'de etkili! Virüs taşıyor mu?

Bu mahallenin bir benzeri daha yok! Düğmeli binalar koruma altında

Bu binayı gören tekrar tekrar bakıyor! Üzerindeki ahşaplar...

Kısıtlamaya uymadı, ceza yazılınca polisin üzerine yürüyerek bağırdı

Bakın neden dışarı çıkmış! 'Başka yerden almıyorum'

Son Dakika: İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.