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Son Dakika: 25 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

25.12.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 25 Aralık Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 145 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 20 bin 470 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantının Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: Varyant yeni, yapmamız gerekenler aynı. Ciddiyetle!" dedi.

Son Dakika: 25 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 25 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Bakan Koca bir önceki açıklamasında "Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı" demişti. Son olarak açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 470 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 22 bin 109 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,79, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,49 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 128 milyon 349 bin 256 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (24 Aralık) koronavirüs nedeniyle 133 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 18 bin 910 olarak açıklanmıştı.

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"VARYANT YENİ, YAPMAMIZ GEREKENLER AYNI"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantının Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: Varyant yeni, yapmamız gerekenler aynı. Ciddiyetle!" ifadelerini kullandı.


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